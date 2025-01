MM-etapil kukkunud ja neli kuud koomas olnud motosportlane tuleb tipptasemele tagasi

Sügisel koomast ärganud 23-aastane norralanna tunnistas, et ei mäleta õnnetusest suurt midagi. «Ma ei saa ikka veel täielikult aru, et võistlesin MMil ja mäletan sellest seiklusest väga vähe. Mu süda ja keha mäletavad kõiki sooje kohtumisi inimestega, eriti minu konkurentidega. Minu lähedased ja meeskond on terve see aeg minu kõrval seisnud. Varsti näeme,» kirjutas ta oktoobris sotsiaalmeedias.