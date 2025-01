Kuuendat korda MK-punktidele tulnud Laine avaldas, mis on tema arengus järgmine samm

Esimese laskumise järel oli Laine 25. kohal, teisel laskumisel kindlustas ta endale sama positsiooni ka lõpparvestuses. Koha mõttes õnnestusid Laine jaoks Adelbodeni eilne slaalomi- ja tänane suurslaalomietapp enam-vähem võrdselt, kuid sisuliselt olid need sportlase jaoks väga erinevad.

«Kui võrrelda treeningpäevade hulka ja tulemust, siis eilse päevaga võisin ma rahule jääda. Täna on aga emotsioon vastupidine. Esimene sõit oli korralik – tegin ühe vea, kuid edasipääs teise vooru oli kindel. Teise sõidu lähenemine oli mul paigas, kahjuks ei saa teostuse kohta sama öelda.​

Tegin kolm suurt viga, mille tõttu kaotasin rohkelt aega. Järgmine vajalik samm minu arengus on see, et suudaksin endast alati maksimum välja pigistada, mitte sõita 90-95 protsendilise võimekuse piiril,» selgitas ta pressiteates.