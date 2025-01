Eestlased on Dakaril esikümnele lähedal, aga väike väsimus hakkab sisse tulema

Seitsmenda katse osas juhtus miski, mida korraldajad ei tahaks juhtuvat. Roadbooki ehk rajalegendi viga saatis autode esiotsa sõitjad tundmatusse ja kuna autodel ja tsiklitel olid erinevad rajad, siis pidid autod ise rada avama. Korraldajad said kiirelt asjast aru, kohapeale saadeti helikopter ja ekslevad sõitjad suunati õigele teele ning järgmistele anti info lähimas kontrollpunktis edasi. See 20 kilomeetrine osa katsest lõigati kõigil tulemustest välja ja mis siin ikka, juhtub.

Urvo Männamal ja Risto Lepikul õnneks ei juhtunud palju, mis Dakaril on pigem hea. Nad tõid oma Toyota GR DKR Hilux EVO katse finišisse 11. ajaga, kaotust katse võitnud Lucas Moraes'ile ja Armand Monleonile oli 17 minutit ja 10 sekundit. Üldarvestuses ollakse 11. kohal, vahe Dakari liidrite Henk Lategani ja Brett Cummingsiga on 2 tundi, 26 minutit ja 42 sekundit. Lategani edu on aga kulunud imeõhukeseks, kohalik sõitja Yazeed Al Rajhi koos Timo Gottschalkiga on neist vaid 21 sekundi kaugusel ja Al Rajhi on düünide lugemises ja nendes sõitmises üks meistreid.