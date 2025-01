VIDEO Barca hävitas El Clásicos Reali ja tõstis pea kohale karika

Kuigi lõpptulemus oli katastroofiline, algas mäng Reali jaoks siiski positiivselt, sest Kylian Mbappe oli see, kes 5. minutil mänguskoori avas.

Avapoolaja lõpuks oli sellest eduseisust järel aga ainult unistus, sest Lamine Yamali (22. minutil), Robert Lewandowski (36.), Raphinha (39.) ja Alejandro Balde (45+10.) tabamused tähendasid, et riietusruumi läks Barcelona 4:1 eduseisus.

Sealt naastes suurendas Barca oma eduseisu nelja värava peale, kui oma teise virutas Raphinha. See tabamus osutus vajalikuks, kuna 56. minutil teenis punase kaardi nende väravavaht Wojciech Szczesny.

Nõnda saigi Barcelona ajaloos 102. korda El Clásicos võidurõõmu tunda - Reali saldo on ametlikes mängudes 105, 52 korda on mängitud viiki - ja tõsta selles rõõmus pea kohale ka Hispaania jalgpalli superkarikas.

Kaitsesime pärast seda nagu üks meeskond, armastasin seda! Olimegi kui üks meeskond, mis tõi meile võidu. Hoiamegi ühte ja meie eesmärk on igast mängust õppida. Samuti on suure tiimina meie eesmärk võita tiitleid ning selle suunas täna järjekordse sammu astusimegi. Oleme väga õnnelikud ja uhked, kuid meil tuleb tõestada, et oleme parimad iga mäng,» vaatas juhendaja kevadesse ette.