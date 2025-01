Võru Barrus naelutati ka järgmisteks aastateks võrkpallikaardile

«Sportlikku poole pealt on kolm esimest hooaega läinud edukamalt, kui julgesime eeldada. Vaadates suuremat pilti, siis väikelinna klubi eesmärk on pakkuda tuge kogukonna arengule, olles kohaliku elu lahutamatu osa ja pakkudes spordielamusi, mis inspireerivad ja liidavad inimesi.

Uus koostööleping peasponsoriga kindlustab klubi tulevikku, luues kindla aluse väärtuste hoidmiseks ja edasiviimiseks. Samas loob see platvormi, kuhu kaasata teisi toetajaid ning ehitada võistkond, mis rikastab kogu Eesti võrkpallimaastiku,» kommenteeris klubi president Olev Lüütsepp uut lepingut.

Barruse tegevjuht Martti Kork lisas: «Eelmised kaks võrkpallihooaega möödusid Võru Barruse võrkpalliklubile edukamalt, kui julgesime loota. Muidugi sportlikus mõttes, aga eelkõige siiski seetõttu, kuidas Võru kogukond on meeskonna vastu võtnud.

Meeskonna, fännklubi ja klubi juhtkonna hea töö annavad meile kindluse sponsorlepingut pikendada. Fakt, et saali täituvus on olnud üle ootuste kõrge näitab, et Võru kogukond hindab meiepoolset panust kogukonna spordiellu ja Eesti võrkpallimaastikku laiemalt.»