OTSEBLOGI Skotheim ja Roosleht tegid kaugushüppes imet, Lillemets põrus, Hausenberg jätkab EMi graafikus

Enne võistlust:

16. korda toimuva Tallinna rahvusvahelise mitmevõistluse suurim staar on mullune EMi ja sise-MMi hõbemedalist, norralane Sander Skotheim (6407 punkti). Tema jahib Tallinnas kolmandat järjestikust võitu.

Lisaks on eestlastest stardis veel Kristjan Rosenberg (5986), Taavi Tšernjavski (5910) ja Rasmus Roosleht (5672).

Kodune konkurents on terav, sest 7.-8. märtsil Apeldoornis peetavaks sise-EMiks on kaks kohta kolmest juba hõivatud. Normiga on peal Johannes Erm ja Karel Tilga. Tegelikult ka Janek Õiglane, aga tema sisehooajal ei võistle.