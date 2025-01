Ukraina vägilaselt sugeda saanud endine maailmameister lõpetas jälle karjääri

Varasemalt teatas Fury 2022. aastal pärast Dillian Whyte'i alistamist, et lõpetab karjääri. Juba mõni kuu hiljem naasis ta poksiringi. Britt on kahekordne raskekaalu maailmameister. Fury sai oma profikarjääri ajal 34 võitu, kaks kaotust ja ühe viigi.

«Ma tahaksin teatada, et teen profispordiga lõpparve. See on olnud suurepärane teekond. Mulle on meeldinud iga minut sellest,» sõnas briti poksilegend sotsiaalmeedias.