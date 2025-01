AMETLIK Läti rallitähele avanes WRC-sarjas hiilgav võimalus

Programm on oodatust ehk isegi tummisem. Ametliku pressiteate kohaselt saab Sesks kaasa lüüa 14 MM-etapist kuuel. Esimene võimalus avaneb veebruaris Rootsi lumel, järgmised kruusal: Portugalis, Sardiinias, Kreekas, Eestis ja Soomes.

Tegelikult ootas juba nii mõnigi, et Sesks saab M-Spordis täiskohaga sõitjaks. Aga raha seab piire ning nõnda läksid need kohad Grégoire Munsterile ja Josh McErleanile. Mullu aga nägime, et meie lõunanaabril võib olla neist rohkem potentsiaali.

Septembris 25. sünnipäeva tähistanud Sesks hüppas Rally1 karussellile edukalt. Debüüdil Poolas oli ta paaril kiiruskatsel esikolmikus ning lõpetas kokkuvõttes viiendana. Järgnenud kodusel Läti rallil hoidis meie lõunanaaber kinni poodiumist, kuniks viimase katse tehniline mure ta seitsmendaks kukutas. Septembrikuine Tšiili etapp läks varakult aia taha.

Nüüd ootab teda ees päris tihe kalender. Pärast 13.-16. veebruarini peetavat Rootsi rallit jääb küll kolm kuud pausi, kuid siis tuleb 15. maist kuni 3. augustini vormis olla viiel etapil järjest. Aga kuuele mõõduvõtule võib ka lisa tulla.

«Meie eesmärk on kalendrisse saada ka Saudi Araabia ralli [novembri lõpus]. Peame kogu hooaja vältel tugevalt töötama, et selleks eelarve kokku saada,» rääkis Sesks pressiteates.

Esialgu tuleb keskenduda lähitulevikule. «Sellise võimalusega kaasneb suur motivatsioon. Muidugi ootab ees väljakutsuv aasta, aga oleme väga agarad õppima ja pakkuma fännidele veelgi rohkem häid emotsioone,» märkis Sesks autundega.​

Tiimipealik Richard Millener sõnas: «Usun, et Mārtiņš võitis eelmise hooaja väga lühikese ajaga paljude fännide südame. Suurepärane, et need esitused avasid talle selleks aastaks ukse kuuele rallile.

Ootan huviga, mida Mārtiņš ja [kaardilugeja] Renārs [Francis] suudavad korda saata. Tšiili ralli tõestas, et meri pole alati lainetu. Aga näidatud kiiruse, pühendumuse ning iseloomu põhjal võib eeldada, et nad on meile suurepärane täiendus.»

Seski aitas suuresti Puma rooli firma SafetyCulture. «Mārtiņš on loomulik talent. Tema sõidus peitub X-faktor, mis on ala kontekstis värskendav. Ta on näidanud kiirust, millega võib jagu saada kõige tugevamatest tegijatest. 2025. aastal on põnev teda taas kõige kõrgemas konkurentsis näha,» rääkis ettevõtte asutaja Luke Anear.