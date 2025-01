Järvela: «Arvan, et dopingujuhtumite taaka enam praeguse Eesti murdmaasuusatamise kohal pole, vaid aset on leidnud loomulik areng ning talisport pole enam nii murdmaasuusatamise-keskne. Aga see areng oleks toimunud ka ilma dopingujuhtumiteta, sest on seotud muutuvate aegade ja eelistustega.

Selle vastu, et laskesuusatamine on nii võimsalt pildile tulnud, ei oleks murdmaasuusatamine mitte kuidagi saanud. See on juhtunud ka mujal Põhjamaades. Aga teemat kokku võttes, siis lood on rääkimata ja neid oleks vaja kuulda.»