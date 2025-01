Eestlasest määrdepealik elab soomlastega unistuste elu: olen nendega koos kasvanud, neid toetanud ja lohutanud

Marek Sander (vasakul) on kuuendat hooaega Soome laskesuusakoondise hooldetiimi pealik. Eestlase esimesel aastal sel ametis osales viimast hooaega MK-sarjas Kaisa Mäkäräinen, tänavu teeb läbilööki Soome järgmine tipptegija Suvi Minkkinen.

Soome laskesuusakoondise määrdetiimi pealikul Marek Sanderil on aastakümnetepikkune kogemus suusaradadel. Aga tütre Laura Lizette edu, kes valiti mullu Eesti parimaks noorratturiks, on ta viinud tihedamalt ka jalgrattaspordi juurde. Kui talv lõpeb, asub Marek Sander tööle Soome jalgrattaliidu naiste osakonna spordidirektorina.​