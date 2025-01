OTSEBLOGI Vaaksi viskekontsert ei päästnud Kalev/Cramot Kreekas valusast kaotusest

Koduses kõrgliigas on PAOK pärast neljamängulist võiduseeriat kaotanud kaks mängu järjest. Neist esimeses jäädi alla 81:100 alla kuulsale Ateena Panathinaikosele, pühapäeval aga lisaajal lähirivaalile Panioniosele. Nende kohad on tabelis vastavalt viies ja kuues.

Korvi all tuleb hakkama saada kunagi Raplaski mänginud Devonte Upson​iga. 206 cm pikkune aktiivne tsenter on üheksas mängus kogunud keskmiselt 10,7 silma ja 5,1 lauapalli.

Viimastel nädalatel on olnud just tema üks neid, kes natuke esile tõusnud. Aga üsna mitmekesiselt mängiva PAOKi alistamiseks on tarvis kõigi abi.

Arvestades tabeliseisu – Kalev, Oradea ja Dijon on saldoga 1:2 – ei tähendaks kaotus Eesti esiklubile veel tingimata kabelimatsu. Peamiste rivaalidega on pidada veel kodumatšid, neist esimesega on all +7, teisega –3.