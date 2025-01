«Tõelised sportlased nii ei teeks.» Norra laskesuusatajate žest ajas venelased marru

Venemaa olümpiavõitjast kiiruisutaja Svetlana Žurkova sõnas Sovetski Sporti artiklis, et nii laske- kui ka murdmaasuusatajate seas on russofoobe. «Norrakatega ei saa rääkida mingist ausast mängust. Neile on kasulik, et meie sportlased ei pääseks võistlustele tagasi. Nad teavad, et siis nad võidaksid vähem medaleid, mistõttu ongi nende arust äge toetada Ukrainat. Tõelised sportlased nii ei teeks,» teatas Žurkova.