Kapist välja tulnud Schumacheri eksnaine: põletasin oma pulmakleidi ära

48-aastane Cora Schumacher käis Saksamaa telesaates Über Geld spricht Man Doch, kus rääkis avameelselt oma rahaasjadest. Selle käigus mainis ta, et sorteeris kodus riidekappi, et leida esemeid, mida maha müüa.

Cora ja Ralf Schumacher abiellusid 2001. aastal ning lahutasid 14 aastat hiljem. Paaril on ühine laps, David, kes sündis 2002. aastal. 49-aastane Ralf Schumacher tuli mullu kapist välja, kui avaldas, et on suhtes prantslase Étienne Bousquet-Cassagne'iga.

Endise vormeliässa eksabikaasa oli šokis, kui sai teada, et tema kunagine mees on gei. «Tunnen, et mind on ära kasutatud. Mult rööviti mu parimad aastad. Kas Ralf oli minuga aus? Ja mis kõige tähtsam, kas ta armastas mind?» rääkis Cora Schumacher mullu augustis ajakirjale Der Spiegel.