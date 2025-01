UUED TUULED Eesti maadlust uueks looma saabunud soomlasest peatreener heidab stereotüübid matile

Samas on sel aastatuhandel Kreeka-Rooma maadluses täiskasvanute tiitlivõistlustel jõudnud medalivõiduni üksnes Heiki Nabi, kes tähistab juunis 40. sünnipäeva. Karjäär pole läbi ja mõlemad tänavused tiitlivõistlused (EM ja MM) on hiidlasel plaanis, aga et Eesti antiikseimat sorti maadlusviisis edaspidigi medalikonkurentsis püsiks, on vaja uusi tippe.