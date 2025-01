Eestlasega F1 koha nimel võitleva sõitja eest maksti meeletu summa

Uue F1-hooaja alguseni Austraalias on jäänud 58 päeva ning kui 20 põhisõitjakohad on paigas, siis taustal käib vilgas madin. F2-sarjas debüüthooajal kolmandaks tulnud 20-aastane Paul Aron palgati 2025. aastaks Alpine’i varusõitjaks, kuid nüüdseks on samale kohale võetud palgale veel kaks meest.