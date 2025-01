Tysonit tümitanud juutuuberi elukaaslane tuli Euroopa meistriks

Leerdam on nüüdseks võitnud oma karjääri jooksul kuus EM-kulda, MMidelt on ta võitnud koos võistkondlikke aladega neli kuldmedalit. Aasta eelviimasel päeval 26-aastaseks saanud Leerdamile elas uisuovaali kõrval kaasa ülehomme 28. sünnipäeva tähistav Jake Paul.

«Mul on Juta üle väga hea meel, ta esines täna hästi. See on uskumatu ala, väga intensiivne ja ohtlik. See on väga tehniline spordiala, võib-olla tehnilisem kui poks,» kommenteeris Paul Viaplayle, kellele avaldab tema elukaaslase spordiala muljet.