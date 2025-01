PARC FERMÉ Sébastien Ogier' tõdemus kõlas kurjakuulutavalt

Lisaks peatuti saates värskel uudisel, et lätlane Martinš Sesks osaleb Ford Puma Rally1-autoga vähemalt kuuel MM-etapil. Kui palju on noorel lätlasel kohanemisaega ning millist tulemust peaks ta näitama, et oma kanda tippkonkurentsis tugevamalt kinnitada?

WRCd puudutavast peatuti veel Hankooki rehvidel, mis on nädal enne hooaja algust jätkuvalt põletav teema. Hyundai sõitjad saavad suure arendustöö vilju nautida alates Rootsi rallist, kui rajale peaks tulema peaaegu et tuliuus i20 Rally1-auto. Kiirülevaade tehti Monte Carlo ralli eel toimunud testidest, kus muu hulgas sõideti kraavi ja vähemalt üks sõitja proovis Rally1-autot taltsutada ​esimest korda lumistes ja jäistes oludes.

Saate lõpus tegi Kauri Pannas ülevaate Lätis Alūksnes alanud Eesti meistrivõistlustest. Eesti rallimehi polnud stardis just palju, kuid paraku juhtus ka üks ebameeldiv intsident, kui raskesse avariisse sattusid Saaremaalt pärit rallimehed Karl Jalakas ja Fredi Kostikov. Kuidas said korraldajad hakkama õnnetusele reageerimisega ning kes oli see julge eestlane, keda peaks tunnustama selle eest, et säilitas olukorras külma pead ja võib öelda, et esimestel minutitel suisa juhtis päästeoperatsiooni?