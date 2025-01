Kas aastakümneid tegutsenud Eesti tippsari jääb tõesti ära ja tuhanded harrastajad tühjade pihkudega?

Sel nädalal hakkas sotsiaalmeedias levima informatsioon, et triatloni Eesti karikavõistlused, mida on peetud juba aastakümneid, võivad sel aastal ära jääda. See ajas tagajalgadele spordiala harrastajad, keda on Eestis tuhandeid. Eesti Triatloni Liidu president Indrek Hääl kinnitas, et võistluskalendri kinnitamine on erinevatel asjaoludel tõesti hilinenud, kuid lubas, et sportlased ja harrastajad võistlusteta ei jää.