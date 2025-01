VIDEO Nagu olümpia või MM: Eesti laskesuusatajaid tervitasid Saksamaal tuhanded

Baierimaal toimuval etapil on laskesuusatamises omaette tähendus. Ametlikult 7000 elanikuga asum on laskesuusatamise MMi võõrustanud neli korda: aastatel 1979, 1985, 1996 ja 2012.

Suurvõistluste, milleks on ka igal aastal seal toimuv MK-etapp, võõrustamiseks on linnakese keskuses ka nn Tšempionide väljak, kus terve selle nädala jooksul toimub mitmeid võistlusega seotud üritusi. Tuleb tõdeda, et avapidustuste atmosfäär ei jäänud alla MMile või suisa olümpiamängudele.