Miks laskesuusakuningas Bø ikka ja jälle võidab?

«Johannes oli jõulude ajal nädal aega haige, kuid oli siiski eelmisel MK-etapil Oberhofis kiireim suusataja. See on uskumatu! Ma pole kunagi näinud sportlast, kes suudaks nii väheste treeningutega silma paista,» lausus Bjørndalen.

«Ta on väga tark ja enesekindel sportlane. Võib öelda, et vaimselt kõige küpsem atleet. Ta tunneb oma oskusi väga hästi ja teab oma keha vajadusi. Tal on palju konkurente. Näiteks Martin Uldal laseb kiiremini, Vebjørn Sørum on viimastel ringidel väledam, Sebastian Samuelsson on vahel rajal nobedam, Endre Strømsheim sprindib paremini. Näeme, et terve Prantsuse meeskond esitab talle väljakutse. Ometi suudab Johannes lõpuks võidu võtta.»