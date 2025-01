Prantsuse münte valmistav Monnaie de Paris teatas Associated Pressile, et mitmed 2024. aasta Pariisi olümpia- ja paralümpiamängude medalid vahetatakse välja pärast seda, kui sportlased kaebasid, mõned postitasid sotsiaalmeedias pilte, nende kehva kvaliteedi üle.

Põhjuseks on kahjustused ja eelkõige rooste. Enim on muresid just pronksmedalitega, kuna need koosnevad metallide vase, tsingi ja tina segust.