Düünidesse kinni jäänud eestlased püsivad Dakari rallil esikümne piirimail

Kolmapäeval kaotasid aega nii Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota GR DKR Hilux EVO) kui ka paljud teised sõitjad. Ultimate klassis said eestlased 45. koha ja kaotust katse võitnud Nani Romale ja Alex Harole koguned 44 minutit ja 6 sekundit.

Üldarvestuses jätkavad eestlased esikümne piirimail, 12. kohal. Üldliidriteks tõusid Henk Lateganile ja Brett Cummingsile, kellele Männama ja Lepik kaotavad 3 tundi, 25 minutit ja 57 sekundit. Liidrite edu teisel kohal olevate Yazeed Al Rajhi ja Timo Gottschalk'i ees on 2 minutit ja 27 sekundit. Kõik on veel lahtine!