VIDEO NBAs rööviti meeskonnalt võit, kohtunikud ei tohtinudki videot uurima minna

Tegemist oli New Orleansis peetud mänguga sealse Pelicansi ja Dallas Mavericksi vahel. Superstaaride Luka Doncici ja Kyrie Irvinguta mänginud Mavericks hakkas hästi vastu ja evis võiduvõimalust. Lõpu eel rööviti seisul 116:117 Pelicansi mängijatelt pall ja kiirrünnaku järel tulnuks Spencer Dinwiddie arvele kirjutada kaks punkti. Ta saatis neli sekundit enne lõppu korvi alt palli teele, Trey Murphy pühkis selle minema, aga pärast seda, kui pall oli puudutanud tagalauda. See tähendab, et korv tuleb lugeda.