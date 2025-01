PRESSISEKTOR Tänak pole peamine tiitlisoosik, sest ta pole kõige kiirem ega kõige parem

Staar – Marek Sander

«Tavaliselt sattuvad määrdemehed umbisikuliselt rambivalgusesse siis, kui sportlased suuski kiruvad, kuid sel korral tasub tõesti Sanderi juhitavat tiimi kiita. Lisaks on see hea meeldetuletus, kui hinnatud meie spetsialistid tegelikult maailmas on,» sõnas Juhkami.

Krahh – Tartu Ülikool Maks & Moorits

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond on selgelt välja öelnud, et nende siht on Kalev/Cramo ülemvõimu kõigutada. Praegu paistavad nad sellest väga kaugel olevat, sest kui Eesti meister võitleb vapralt eurosarjas, siis tartlased saavad rämedaid pakke.