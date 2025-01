Turniiripokkeri Eesti meistrivõistlustel selgub kuu jooksul 13 meistrit

«Nende meistrivõistluste kandev motiiv on mitmekülgsus. Kaasaegne pokker pakub oluliselt rohkem, kui vaid enimlevinud No Limit Texas Hold'em mänguformaati. Selle tõestuseks on tänavu kavas kolm täiesti uut turniiri,» rõhutab Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni president Laur Sibold, kelle sõnul selguvad uued meistrid Sviten Specialis ja 5-kaardi Omahas, aga ka NLH PKO formaadis.