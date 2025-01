Tänak unistab Monte Carlo ralli võidust: võidukarikas saaks auhinnakapis erilise koha

«Sel aastal on palju uusi teelõike, nii et jällegi on raske teada, mida oodata. Monte on alati väga ettearvamatu, nii et see teeb pikaajalise ettevalmistuse üsna keeruliseks. Peategelaseks on ilm ja me peame olema nädalavahetusel kõigeks valmis.

Peamine asi, mida sellega seoses tuleb arvesse võtta on rehvid, sest see mängib meie võistluse juures suurt rolli. Kõigil on palju teadmatust ja ma arvan, et see teeb Monte väga huvitavaks.

See on alati olnud keeruline võistlus, oleme siin küll poodiumile pääsenud, kuid pole olnud piisaval tugevad, et võita. See on tõesti ainulaadne sündmus, millel on suur ajalugu ja siinset võitu hindaksin ma väga. See on alati eesmärk ja ütleme, et siinne karikas saaks auhinnakapis erilise koha,» ütles Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

Ott Tänak stardib sel aastal 12. korda Monte Carlo rallil, üheksandat hooaega alustab tema kõrval kaardilugeja Martin Järveoja. Tänak ja Järveoja on Monte Carlos poodiumile tulnud kolm korda, kuid palju on ette tulnud katkestamisi.

Mullu sai Tänak Monte Carlos neljanda koha, viimati mahtus esikolmikusse 2019. aastal, kui tuli kolmandaks. Poodiumil lõpetas ta ka kahel eelneval aastal, 2018. aastal oli teine ja 2017. jälle kolmas. 2020. aastal, mis oli Tänaku esimene hooaeg Hyundais, elasid nad koos Järveojaga Monte Carlos üle ühe oma karjääri suurema avarii. Mehed toimetati kontrolliks haiglasse, kuid pääsesid suurematest vigastustest.