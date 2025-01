VIDEO Männama ja Lepik lõpetasid Dakari ralli 13. kohal, võitis kohalik rallimees Al-Rajhi

Männama ja Lepik said ralli viimasel 12. katsel 18. aja, kaotust selle võitnud prantslasele Jean-Rémy Bergounhe (MD) kogunes 1:01.36. Võistluse kokkuvõttes said eestlased aga 13. koha, kaotust võitnud Al-Rajhile kogunes 3:56.32. Samuti Toyotaga sõitnud Al-Rajhi võiduaeg oli 52:52.15.

Tänavune võidumees Al-Rajhi on Dakaril võistelnud alates 2015. aastast, seni oli tema parimaks tulemuseks kolmas koht, mille ta saavutas 2022. aastal. Nüüd aga võitis ta pika ajalooga rallivõistluse ning on ühtlasi esimene saudiaraablane, kes selle saavutuse on jõudnud.