Neljakordne Soome olümpiavõitja on spordijuhtides nördinud: loodan, et midagi sellist ei kordu

«Veidi teistsugune tunne jääb sellest autasust, kui see nii üle antakse. Kindlasti arvavad kõik, et kõige parem oleks, kui inimene oleks ise kohapeal autasu vastu võtmas,» rääkis Virén üritusel.

«Ka Risto Nieminen vabandas minu ees ja püüdis selgitada, miks nii läks. Ma ütlesin talle lihtsalt «see on nüüd minevik». Loodan, et midagi sellist enam ei kordu. Oleks põhjust inimesi autasustada siis, kui nad on veel elus ja saavad kohale tulla. Usun, et «Rolle» oleks sellest tunnustusest rõõmu tundnud,» rääkis Virén Iltalehtile.