Agressorriigi suusatäht filmis hotellitoas video, mis ajas Välbe närvi

Kulešova filmis oma hotellituba, mida ta nimetas plekkpurgiks. «Nii elab Venemaa rahvuskoondis kuulsas Kaasanis. Tuba on väike ja riideid pole kuskile riputada. Kas see on normaalne? Kaasani kohta öeldakse, et see on luksuslik linn, aga see siin on julm,» vahendas Kulešova öeldut Ilta-Sanomat.