AMETLIK Eesti koondislane sai Poolas korraliku tunnustuse

«Mul on hea meel, et saan Katowicesse kauemaks jääda. Olen klubis veetnud aasta ja tunnen end siin hästi. Sain oma meeskonnakaaslastelt palju toetust. Koos saavutasime edu, tõustes kõrgliigasse, ja olen kindel, et suudame edaspidigi näidata, milleks oleme võimelised,» lausus Kuusk klubi pressiteenistusele.