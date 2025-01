VÄLKRAPORT Võimsalt võidelnud Tartu alistas pea kaheaastase pausi järel Kalev/Cramo

Kindlasti polnud mehed kõige värskemad, kuid teatud kvaliteedi tasemest mõned kalevlased naljalt alla ei lange. Esiti võttis mõnel raskemal hetkel võttis pingeid maha äsja Kreekas viskepeo püsti pannud Stefan Vaaks – kiiresti 5 resultatiivset söötu –, korvi all lammutas Tape, nii palju kui ta kiire kahe vea kiuste platsil sai olla.

3 Kas tartlased säilitavad hea asetuse?

Kui praegu püsitakse viiendal kohal, teoorias on püütav ka neljas koht (Valmiera 13-6), siis allapoole langemine (Ogre 11-7, Liepaja 9-9) tähendaks veerandfinaalis väga tugevat vastast. Peaks juhtuma ime, et Riia VEF, Kalev ja Riia Zeļļi langes esikolmikust välja. Trio järjekord on veel lahtine, aga Tartu kontekstis pole suurt vahet.