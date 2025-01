Eesti jalgpallur sõlmis lepingu Euroopa tippliiga tippklubiga

Eesti jalgpalluri, seda enam naisjalgpalluri jaoks on tegemist nagu tuhkatriinulooga. Aga elu ongi sellepärast ilus, et aeg-ajalt pakub niisuguseid lugusid. «Tõmbas seest õõnsaks küll, kui kuulsin, et niisugune klubi on minust huvitatud,» tunnistas Lillemets ausalt.