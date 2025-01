Laine belglasest tiimikaaslane: Tormis on omanäoline, ehtne isiksus, erineb teistest

Tiimi juba seitsmendat aastat kuuluv Maes rääkis Itaalias Madonna di Campiglios antud usutluses Postimehele, et püüdleb endiselt enda suurte eesmärkide poole, näeb, et ses võistkonnas suusatajad arenevad ning et Lainel on kõik võimalused rühkida üha kõrgemale.