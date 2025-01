Himma: sain kohe pärast starti aru, et pole minu päev

Eile 10 km vabatehnikasõidus 35ndaks tulnud Himma platseerus täna 62 mehe konkurentsis 47ndaks (+10,97). Viimase ehk 30ndana pääses veerandfinaali tšehh Ludek Seller (+8,16).

«Tulin Le Rousses'i võistlema ennekõike selleks, et pingutada ja näha, milline on seis peale suurt suusatuuri,» rääkis Martin Himma. «Siinne õhustik on väga kihvt – palju rahvast ja kaasaelajaid.»

«Esimene võistluspäev läks täitsa kenasti – sõit oli kiire, tundsin end hästi ja ka laskumistega taastusin ära,» analüüsis Himma 10 km vabatehnikasõitu. «Kurb on see, et kõigil hooaja 10 km sõitudel on õige pisut top 30 sisse pääsemisest puudu jäänud – 5, 6 ja 10 sekundi.

Tänane sõit paraku ei õnnestunud. Oma panuse võis anda eilne võistlus, aga ka see, et öösel vaevasid mind kõhuprobleemid. Soojendusel oli enesetunne enam-vähem, aga kohe peale starti sain aru, et täna ei ole minu päev – tõusul ei saanud kohe üldse üles,» rääkis sportlane.

«Suuskade taha aga midagi ei jäänud. Kuna tulin võistlema üksi, olid mul abis Soome määrdemeistrid, kes tegid head tööd. Järgmisel nädalavahetusel ma ei võistle, siis olen stardis Cognes ja teeme ühe mäestikulaagri. Seejärel paistabki juba MM,» rääkis Himma.

Sprindivõidud Rootsile ja Norrale

Meeste eelsõidus näitas kõige kiiremat minekut ameeriklane Ben Ogden (2.39,30), kellele järgnesid prantslane Lucas Chanavat (+0,56) ja norralane Erik Valnes (+2,35).

Neist kolmest ei jõudnud ainsana finaali Ogden, kelle tee lõppes poolfinaalis. Etapi võitis lõpuks rootslane Edvin Anger, kellele järgnesid Ansgar Evensen (Norra) ja Valnes. Chavanat pidi kodupubliku ees leppima kuuenda kohaga.

Naiste kvalifikatsioonis näitas kiireimat minekut rootslanna Johanna Hagström (3.04,13), kellele järgnesid sakslanna Laura Gimmler (+0,23) ja rootslanna Märta Rosenberg (+0,84).

Ükski neist aga lõpuks poodiumile ei mahtunud, sest MK-etapi võitis Kristine Stavaas Skistad (Norra), kellele järgnesid Maja Dahlqvist (Rootsi) ja Jonna Sundling (Rootsi). Ajasõidu võitja Hägström jäi pidama poolfinaali.