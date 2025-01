Johannes Thingnes Bø otsustas karjäärile joone alla tõmmata

«Olen viimased 13 aastat olen kuulunud maailma parimasse rahvuskoondisesse ning mind on toetanud maailma parimad sponsorid. Viimasel kuuel neist olen tippsporti kombineerinud aga pereeluga ning kuigi see on olnud imeline, on see samaaegselt olnud ka väljakutsuv. Nõnda tunnengi nüüd, et on aeg keskenduda rohkem perele. ​