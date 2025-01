«Mulle meeldib võistelda ja võita, aga selleks, et seda teha, tuleb teha veel nii palju asju. Kõik need detailid: hommikujooksud, õhtueined ning sinna vahele jääv... Ma tundsin lihtsalt, et see pole enam see. Jõulude ajal kodus olles rääkisin sellest ning tundsingi, et see (lõpetamine - M. S.) on ainuvõimalik otsus. Et ma 20 aasta pärast, kui lapsed kodust välja kolivad, ei jääks seda üht lisa-aastat kahetsema,» lausus Bø pressikonverentsil.