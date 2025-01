Ukrainlasest olümpiahõbe tahab vahetada kodakondsust

Madjarevici sõnul on Kovtun õppinud usinasti horvaatia keelt ning Horvaatia spordikogukond võtab teda juba kui oma inimest. «Lisaks pole Ukrainas perspektiivi. Inimesed nende alaliidus süüdistavad üksteist kuritegudes, halba energiat on palju. Seetõttu otsustasid Ilja ja Irina taotleda meie kodakondsust,» ütles Madjarevic.

Horvaatia koondise peatreener lisas, et vajalikud dokumendid kodakondsuse taotlemiseks on juba riigi siseministeeriumile esitatud ning protseduur tahetakse läbi viia kiiremas korras. «On kaks varianti: kas ta saab kodakondsuse tänu sellele, et on sportlane, keda Horvaatia vajab, või lähtume sellest, et ukrainlased saavad eritingimustel taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodakondsust,» sõnas Madjarevic.