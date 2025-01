Ibrahimovic vastas Cristiano Ronaldo kriitikale: ma ei hakka oma aega raiskama

39-aastasele Ronaldole anti mullu detsembris Lähis-Ida aasta jalgpalluri tiitel. Auhinda vastu võttes ütles ta, et Saudi Araabia kõrgliiga, kus ta mängib Al-Nassri ridades, on kõrgema tasemega kui Prantsusmaa kõrgliiga.

«Saudi Araabia liiga on ilmselgelt Prantsusmaa omast parem. Prantsusmaal on ainult PSG, teised klubid on täiesti kadunud,» teatas Ronaldo toona. Ta lisas veel, et Saudi Araabias on ilmaolud jalgpalluritele palju raskemad kui Prantsusmaal, sest kohati on väljas sooja kuni 40 kraadi.