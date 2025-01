Suvel 30. sünnipäeva tähistav põhjanaaber on ikka ja jälle pildil, ent enamasti mitte kõige kõrgemas mängus. Herola auhinnakapis on küll 2021. aasta MMi hõbe, kuid MK-sarjas pole ta kunagi kokkuvõttes kuue parema sekka jõudnud. Näiteks Kristjan Ilves on olnud kolmel hooajal järjest viies.