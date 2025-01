Ogier luges noorele kolleegile sõnad peale: lase mul ka veel nautida!

​«Aeg lendab. Sellest polekski nagu kaua mööda, kui olin samas olukorras kui Sami. Tore on näha, et uued mehed tulevad motiveeritult peale,» vahendas rallit.fi Ogier'd. «Noorele pole meie tiimist paremat kohta. Soovin talle kõike paremat.»

Kogenud sõitja viskas ka veidi nalja. «Aga ära ole liiga kiire, lase mul ka veel natuke nautida!» Ent lisas siis veidi tõsisemal noodil: «Tegelikult olen igasuguse konkurentsi üle õnnelik. Tore, et see nüüd juhtub. Usun, et fännid on minuga nõus.»