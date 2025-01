VIDEO Dakari 13. ekipaaž Männama-Lepik: teenisime õnne välja lahkuse ja viisakusega

Postimehega vesteldes tõdesid Männama ja Lepik, et neil oli tänavusel Dakari rallil omajagu õnne. Samas valdas neid veendumus, et see õnn teeniti välja. Ühelt poole viisakusega, aga teisalt töö ja vaevaga, mille tulemusel vormus välja armastus. Seega peituvad tammsaarelikud õppetunnid isegi Dakari rallis.