«Rindu lõi valu ja tähed juba paistsid.» Marit Bjørgeni õpilane elas MK-etapil üle äreva hetke

Østberg Amundseni jaoks oli tegemist hooaja neljanda MK-etapiga, kuid kui pool võistlusmaast sai läbi, muutusid asjad pöördeliselt. 26-aastane suusataja oli äkitselt protokollidest kadunud, kuid peagi selgus, et ta on tervisemure tõttu rajalt maha astunud.

«Raske on katkestada. Ma ei tea täpselt, mis juhtus. Mul lõi rindu valu ja siis hakkas pea ringi käima. Tardusin täielikult. Ma pidin Mariti (treener Bjørgen - toim) juures peatuma ja püüdsin hinge tõmmata. Otsustasime, et on parem katkestada,» ütles Østberg Amundsen pisarsilmi ajakirjanikega vesteldes, vahendas NRK.