Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Johan Eliasch on arvamusel, et Venemaa ja Valgevene suusasportlased võiksid taliolümpial võistelda. Seda aga neutraalse lipu all, nagu said agressorriikide sportlased võimaluse osaleda eelmisel suvel Pariisi suveolümpial.​