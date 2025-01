GALERII WRC-hooaeg sai Monacos piduliku avapaugu

Esimesena veeres poodiumile Thierry Neuville Hyundai i20 Rally1-auto, millel ilutseb number 1. «Näha autot kogu hooaja vältel numbriga üks, me ei unusta kunagi 2024. aastat. Sellegipoolest on uus hooaeg algamas, kõik hakkab jälle nullist, mis tähendab, et peame omama sama motivatsiooni ja vaimu, et võidelda kõvasti ja proovida oma tiitlit kaitsta,» rääkis Neuville laval.

Hankook võttis rehvipartnerirolli üle Pirellilt ning nende esindaja Sandbichler ütles, et ka nende jaoks on tegemist ajaloolise hetkega. «Hankooki rehvfirma jaoks on tänane päev verstapost, sest teeme ajalugu. See on tõesti tugev sari ja me teeme kõik endast oleneva, et meie lugu oleks edukas.»