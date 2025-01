FOTO Martin Järveoja võtab uuel hooajal lapsed ralliautosse kaasa

Järveoja kiiver on pealtnäha eelmise aasta omaga samasugune. See on rohelist värvi, sest teda toetab Eesti masinaehitusfirma SAMI.

Võib öelda, et 37-aastane kaardilugeja võtab tänavu lapsed ralliautosse kaasa, sest kiivri peal on tema maimukeste nimed: Maria, Mateo ja Monte.

Ka Tänak avalikustas esmaspäeval oma uue kiivri, mis eelmisest üsna teistsugune. Peamine erinevus on, et kui mullu ilutses tema kiivri külgedel Red Bulli logo, siis nüüd on see asendunud Tänaku embleemiga. Eesti rallimehe pressiesindaja Henri Rump kinnitas Postimehele, et Tänaku ja Red Bulli kaks aastat kestnud koostöö sai läbi.