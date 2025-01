Tänaku eelmise aasta tiimikaaslase karjäär jätkub

Lappi kinnitas esmaspäeval, et osaleb 2025. aastal Soome autoralli meistrivõistlustel. Tema hooaeg algab järgmisel nädalal Lapimaal, kus sõidetakse sarja teine etapp.

«Paar nädalat tagasi tekkis idee osaleda Soome meistrivõistlustel. See oli üsna hull mõte, aga mida rohkem sellele mõtlesin, seda parem see tundus,» ütles Lappi sotsiaalmeedias. «Viimastel nädalatel tehti mulle mitu pakkumist. Otsustasime Enniga, et võistleme kohalikus sarjas Škodaga.»