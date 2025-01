Norra saab MMile saata viis naist ja kuus meest. Naistest esindavad koondist Ragnhild Femsteinevik, Maren Kirkeeide, Karoline Knotten, Ida Lien ja Ingrid Landmark Tandrevold. Sel MK-hooajal on neist parim olnud Kirkeeide, kes hoiab üldarvestuses kümnendat kohta.

Norra meestekoondises on läbi aastate olnud väga tihe konkurents. See kumab vastu ka nüüd, sest Christiansen on sel hooajal tulnud MK-sarjas kaks korda kuuendaks. Lisaks talle ei mahtunud koondisesse Johannes Dale-Skjevdal, kes tuli Ruhpoldingis individuaaldistantsil kaheksandaks.