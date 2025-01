Viimaste aastate Monte Carlo rallid on olnud lumevaesed. See talvine foto Monte Carlo rallist pärineb 2022. aastast.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendub sel nädalal algavale WRC-hooajale. Kas Monte Carlos nopib võidu kohalik mees Sébastien Ogier või kaitseb Thierry Neuville esikohta? Mis on Ott Tänaku ja Martin Järveoja võimalused avaetapil ning millised on nende väljavaated tulla teist korda maailmameistriks? Hankooki boss tänas enne Monte Carlot jumalat, sest ilm tõotab tulla kuiv, publik teeb aga lumetantsu, et Alpi teedel saaks näha ka lörtsi, lund ja jääd. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​​​​