Laskesuusatajate teatesõitude kehvad tulemused on kivi alaliidu kapsaaeda

Eesti parimad teatesõitudes on olnud segapaar Rene Zahkna ja Regina Ermits, kes on MK-sarjas jõudnud esikaheksasse kahel korral.

Kuigi Eesti laskesuusatajatel on olnud MK-sarjas paar säravat esitust individuaalvõistlustel, on enamik esikümne kohti tulnud teatesõitudest. Seevastu on segateade valmistanud Maarjamaa poolehoidjatele pettumust. Miks?