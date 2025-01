MM-tiitlit jahtiv Rovanperä: konkurents on tänavu karmim kui kunagi varem

Kui soomlaselt uuriti, kellel ta eriti silma peal hoiab, tõi ta välja valitseva tšempioni Neuville'i. «Thierry oli juba mullu see mees, keda tuli võita, seega ilmselgelt on tänavugi kõik just teda jahtimas. Meie samuti!» sõnas Rovanperä, kes olnud varasemalt pigem ise see, kellel sihtmärk kuklas.